شكرا لقرائتكم خبر عن "جوزيه مورينيو" المرشح الأبرز لخلافة "سباليتي" والان مع التفاصيل
ذكرت صحيفة "لومبارديا" الإيطالية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، متواجد في مدينة ميلان، وسينتاول وجبة الغداء غدا مع المدير الرياضي لإنتر ميلان ماروتا.
وقال الصحفي الإيطالي "دافيد روسو" أن البرتغالي مورينيو، يعتبر هو الخيار الأفضل لإدارة ميلان ليصبح خليفة سباليتي الموسم المقبل.
وفي حال عودة مورينيو إلي ملعب جوزيبي مياتسا، ستكون الولاية الثانية له مع الفريق الإيطالي، حيث سبق تعينه في يونيو 2008 حتي يونيو 2010، واستطاع تحقيق الثلاثية التاريخية في موسم 2010.
ويتعرض المدرب الحالي لوتشيانو سباليتي لضغوط هائلة بعد سلسلة من النتائج السلبية، بما في ذلك الهزيمة (1ـ0) على أرضه أمام بولونيا المهدد بالهبوط.
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