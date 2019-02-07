شكرا لقرائتكم خبر عن انتر ميلان يقرر التخلي عن مدافعه الكرواتي والان مع التفاصيل
الخليج 365_
قرر إنتر ميلان الإيطالي، التخلي عن المدافع الكرواتي "فرساليكو"، بنهاية الموسم وتركه يعود إلى فريقه الأصلي أتليتكو مدريد.
وقد انتقل فرساليكو إلي إنتر ميلان مطلع الموسم الجاري لمدة موسم علي سبيل الإعارة مقابل 7.5 مليون يورو، مع إضافة بند إعادة الشراء بمبلع يصل إلي 17.5 مليون يورو.
ويعاني المدافع الكرواتي من إصابة في الركبة تستدعي إجراء عملية يغيب علي إثرها لنهاية الموسم.
وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت أن اللاعب سيخضع لفترة تأهيل مدتها 6 أشهر من الآن.
وهو ما يجعل التعاقد مع أمر غير منطقي، خصوصا أنه لم يشارك مع الفريق سوي في 13 مباراة.
وأعلن إنتر ميلان الإيطالي، التعاقد مع"سيدريك سواريز" ظهير أيمن ساوثهمبتون الإنجليزي، ليقوم بتعويض غياب فرساليكو.
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