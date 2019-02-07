بارتوميو: برشلونة بدأ التحضير لمرحلة ما بعد ميسي

كشف رئيس نادي برشلونة لكرة القدم، جوسيب ماريا بارتوميو، أن بطل إسبانيا بدأ التحضير لمرحلة ما بعد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أتم في صيف العام الماضي، لاسيما من خلال التعاقدات الجديدة مع لاعبين شبان.

قال بارتوميو في تصريحات لإذاعة بي بي سي 5 نقلها الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة البريطانية اليوم الخميس: “أعلم أنه في ذات يوم، ليونيل سيقول أنه يعتزل”.

وأضاف بارتوميو الذي من المقرر أن تنتهي ولايته على رأس النادي في العام 2021: “علينا أن نحضَّر الفريق للمستقبل، لاسيما في المرحلة التي تلي اعتزال ميسي”.

وحجز ميسي مكانته كأحد أبرز اللاعبين في تاريخ اللعبة الشعبية الأولى عالمياً.

وتأتي تصريحات بارتوميو بعد أداء نشط للفريق في سوق الانتقالات خلال الأسابيع الماضية، كانت أبرز تعاقداته ضم الهولندي فرينكي دي يونغ (21 عاماً) الذي سينتقل الى صفوفه من أياكس أمستردام الهولندي بدءاً من الصيف المقبل، في صفقة قدرت قيمتها بـ75 مليون يورو.