ليفربول يواجه اختبار “أعصاب” بعد عودة السيتي للصدارة

رج مشجعو مانشستر سيتي من ملعب جوديسون بارك، بعد الفوز على إيفرتون 2-0، وهو الانتصار الذي أعاد لهم صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ووجهوا هتافاتهم إلى ليفربول صاحب المركز الثاني الذي يقع ملعبه في مواجهة ملعب إيفرتون مباشرة.

وجه المشجعون هتافاتهم إلى مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب، الذي أدلى بتصريحات تلفزيونية حملت قدراً من العصبية بعد التعادل 1-1 على ملعب وست هام يونايتد الإثنين الماضي.

وكانت هذه بالطبع طريقة يحبها جمهور كرة القدم في التشجيع، لكنها كشفت عن شعور ليفربول بالتوتر والعصبية بسبب تصاعد الضغط على الفريق في الصراع على إحراز لقب الدوري.

ولم يتوج ليفربول بهذا اللقب منذ (29 عاماً)، وهي مدة شهدت أيضاً فترة طويلة من سيطرة الغريم مانشستر يونايتد على البطولة.

وكان من الممكن أن تنتهي هذه المدة من غياب لقب الدوري في 2014، ومع تشكيلة المدرب بريندان رودغرز التي ضمت لويس سواريز في خط الهجوم.

وكان ليفربول حينها متقدماً بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه قبل ثلاث مباريات فقط من ختام الموسم.

لكن خسارة ليفربول في عقر داره أمام تشيلسي ثم تعادله 3-3 على ملعب كريستال بالاس صبت في صالح مانشستر سيتي الذي فاز في آخر 5 مباريات له في ذلك الموسم، وحسم اللقب في آخر يوم في البطولة.

ورغم أن كلوب أعاد تشكيل الفريق مجدداً منذ ذلك الوقت، وقاد ليفربول للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي فإن هذه الأحداث ظلت حية في ذاكرة الجمهور وبعض لاعبي الفريق.

والآن وبعد أن عاد السيتي للصدارة لأول مرة منذ 8 ديسمبر (كانون الأول) 2018، ازداد الضغط على ليفربول الذي سيستضيف بورنموث على ملعب أنفيلد بعد غد السبت.

ويبدو ليفربول في حاجة ماسة للفوز وحصد النقاط الثلاث بعد أن تعادل مرتين على التوالي على ملعبه أمام ليستر سيتي وخارج أرضه أمام وست هام يونايتد.

ولم يسبق لليفربول خوض مباراتين متتاليتين على ملعبه دون انتصار منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017.

وخسر ليفربول مرة واحدة فقط أمام بورنموث (4-3)، وكانت على ملعب الأخير في 2016.

وفاز فريق المدرب كلوب في آخر ثلاث مواجهات أمام بورنموث سجل خلالها مجتمعة 11 هدفاً دون أن تهتز شباكه.

وستبقى أمام السيتي فرصة التعويض أيا كانت نتيجة مباراة ليفربول حين يواجه تشيلسي في الدوري في اليوم التالي وهي المباراة التي وصفها بيب غوارديولا بأنها ستكون “اختباراً رائعاً”.

ويتأخر توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثالث بفارق 5 نقاط فقط عن الصدارة، ويبلي بلاء حسنا في غياب القائد هاري كين.

وحقق الفريق اللندني الفوز في آخر 3 مباريات في الدوري في غياب كين.

وسيستضيف توتنهام الأحد المقبل منافسه ليستر سيتي الذي غابت عنه الانتصارات في آخر 5 مباريات في الدوري.

وحقق فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو رقماً قياسياً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن خاض 29 مباراة دون تعادل.

وكان الرقم القياسي المسجل في دوري الأضواء باسم فريق بورتسموث الذي خاض 38 مباراة دون تعادل في الفترة من مارس (آذار) 1928 إلى فبراير (شباط) 1929.