شاهد.. أهلي جدة يضرب الحزم برباعية في الدوري السعودي

حقق فريق أهلي جدة الفوز على الحزم برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة 19 منبطولة الدوري السعودي للمحترفين.
سجل أهداف الأهلي في المباراة كل من عبدالفتاح توفيق عسيري وسيف حسين القشطة لاعب الحزم عن طريق الخطأ في
بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي بينما توقف رصيد الحزم عند 19 نقطة في المركز الـ 12.
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