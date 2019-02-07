إلغاء المؤتمر الصحفي لتركي آل الشيخ ورئيس الزمالك

تركي آل الشيخ ومرتضى منصور رئيس الزمالك كتب - مصطفى جويلي تم إلغاء المؤتمر الصحفي لـ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والذي كان مقررًا له اليوم الخميس في مقر القلعة البيضاء بميت عقبة. وقام آل الشيخ رئيس هيئة شاهد لحظة وصول آل الشيخ إلى الزمالك الترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز المصري بجوله تفقديه لمنشات نادي الزمالك برفقه المستشار مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء والمجلس بالكامل.

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