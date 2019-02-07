منافسا الأهلي والزمالك .. شبيبة الساورة يفوز على نصر حسين داي في الدوري الجزائري

فريق نصر حسين داي في الدوري الجزائري كتب- أحمد البادي: تغلب فريق شبيبة الساورة الجزائري على ضيفه نصر حسين داي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس، في إطار الجولة العشرين من الدوري الجزائري. سجل لياس عقال لاعب نصر حسين داي هدف عكسي في مرماه في الدقيقة 71 من عمر اللقاء. في الدقيقة 71 من عمر اللقاء. بهذه النتيجة يحتل شبيبة الساورة المركز السادس برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن نصر حسين داي الذي يحتل المركز الثامن بنفس النقاط. الجدير بالذكر أن الزمالك يستضيف نظيره نصر حسين داي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية يوم 13 فبراير المقبل، فيما يواجه الأهلي نظيره شبيبة الساورة في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وكان لقاء الذهاب الذي أقيم بالجزائر بينهما انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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