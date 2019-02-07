فيديو.. لحظة وصول تركي آل الشيخ إلى مقر نادي الزمالك

لحظة وصول تركي آل الشيخ إلى مقر نادي الزمالك كتب - مصطفى جويلي وصل منذ قليل المستشار تركي آل الشيخ إلى مقر نادي الزمالك للالتقاء مع المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء وأعضاء مجلس النواب سليمان وهدان وإيهاب الخولي وصلاح حسب الله. وصلاح حسب الله. وقام آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز المصري بجولة تفقدية لمنشآت نادي الزمالك برفقة شاهد فيديو وصول تركي آل الشيخ إلى الزمالك المستشار مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء والمجلس بالكامل. جاء ذلك وسط حفاوه واستقبال رائع من الأعضاء العاملين وتفقد مرتضي وترك المسجد الجديد والمنشأت الجديدة التي يتم العمل فيها حاليًا.

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