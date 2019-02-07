شاهد.. تركي آل شيخ يقوم بجولة تفقدية داخل نادي الزمالك

تركي آل الشيخ في نادي الزمالك كتب - مصطفى جويلي قام تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز المصري بجولة تفقدية لمنشآت نادي الزمالك برفقة المستشار مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء والمجلس نادي الزمالك برفقة المستشار مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء والمجلسبالكامل. جاء ذلك وسط حفاوة واستقبال رائع من الأعضاء العاملين وتفقد مرتضي وترك المسجد الجديد والمنشآت الجديدة التي يتم العمل فيها حاليًا.

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