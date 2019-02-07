رياضة | الاتحاد الإنجليزي يعاقب زاها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الإنجليزي يعاقب زاها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الاتحاد الإنجليزي، اليوم الخميس، إنه أوقف ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس، مباراة واحدة مع فرض غرامة قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني، بسبب تصرفه بعد طرده ضد ساوثهامبتون في الدوري الممتاز الأسبوع الماضي.

وطُرد زاها، الذي سجل هدف التقدم لبالاس باستاد سانت ماريز، بسبب الاستهزاء بالحكم أندريه مارينر في الدقيقة 87 بعد لحظات من إنذاره بسبب مشاحنة مع جيمس وارد براوس.

وواصل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، التصفيق في سخرية للحكم بعد الطرد، وترك الملعب على مضض.



وبعد تنفيذه العقوبة بغيابه خلال الفوز على فولهام السبت الماضي، يواجه زاها احتمالية غيابه عن مباراة أخرى.

وقال الاتحاد الانجليزي في بيان "العقوبة لم تدخل حيز التنفيذ، نظرا لحق اللاعب في الطعن ضد القرار".