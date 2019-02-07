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رياضة | هيجواين: هذا الفارق بين البريميرليج والدوري الإيطالي

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كشف الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم فريق عن الفارق بين والبريميرليج بعد انضمامه للبلوز في يناير الماضي على سبيل الإعارة.

وقال هيجواين في تصريحاته اليوم لصحيفة مترو الإنجليزية: أكثر سراشة من الإيطالي، في إنجلترا المدافعين أٌقوي لا يسمحون للمهاجم باستلام الكرة.

واضاف هيجواين: الملاعب في إنجلترا دائما ما تشهد حضور جماهيري كبير، كنت أعلم بأنني سأواجه تحديات كبيرة بحسب متابعتي للدوري.

وعن العودة للعمل مع ساري قال: سعيد للغاية بالعودة للعمل مع ساري يتعامل معي بطريقة جيدة، وأتمني تسجيل المزيد من الأهداف في الفترة القادمة.

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