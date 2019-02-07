رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس 7 فبراير 2019.. نيمار في البرسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس 7 فبراير 2019.. نيمار في البرسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق برشلونة أمس الأربعاء، مع ريال مدريد بهدف لمثله في إطار مباراة ذهاب دور نصف نهائي مسابقة كأس ملك أسبانيا والتي جمعهما على ملعب الكامب نو.

ويحاول فريق برشلونة حسم تأهله للمباراة النهائية من كأس الملك خلال لقاء الإياب والذي سيجمعهما يوم 27 الشهر الجاري على ملعب السانتياجو برنابيو.

وفيما يلي نرصد لكم عبر تقرير موقع "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس 7/ 2/ 2019:

1- نيمار في برشلونة

كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية عن سر تواجد البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان مساء اليوم في مدينة برشلونة.

واشارت الصحيفة إلى أن نيمار وصل لمطار برشلونة مساء اليوم الخميس لاستكمال برنامج التعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة ستراسبورج.

واضافت الصحيفة، أن نيمار لم يعقد أي مقابلات مع وسائل الإعلام والصحافة، وقرر الخروج من المطار في سيارة سوداء رغم مزاحمة الصحفيين.

2- أومتيتي يتحدث عن موقعة برشلونة وليون بدوري الأبطال

نشرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية تصريحات أومتيتي الذي قال: بالطبع سوف أبذل قصاري الجهد للمشاركة في لقاء ليون أريد مقابلة جماهير الفريق مرة أخري.

واضاف: أبذل كل جهدي للتعافي من الإصابة أتمني التواجد في ملعب ليون من جديد وتحية الجماهير بعد الفترة الماضية الرائعة في فرنسا.

3- برشلونة يقترب من ضم كريستيانو رونالدو الجديد

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة الإسباني يراقب جواو فيليكس جوهرة بنفيكا منذ فترة طويلة للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

ويقدم جواو فيليكس نجم بنفيكا آداء مميز في البرتغال ويتابعه برشلونة منذ فترة طويلة باعتباره واحد من اللاعبين الشباب الذين هم الأكثر تميزًا في الدوري البرتغالي.

ونوهت الصحيفة الإسبانية بأن فيليكس البالغ من العمر 19 عاماً والذي يطلق عليه كريستيانو رونالدو الجديد شارك في 12 مباراة وسجل 6 أهداف وقام بصنع 3 تمريرات في الدوري.

4- ريال مدريد يهاجم الاتحاد الإسباني بسبب برشلونة

أعرب بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في نادي ريال مدريد الإسباني عن استيائه من عدم تحقيق العدالة بين ناديه وبرشلونة بعد مباراة الكلاسيكو.

وقال بوتراجينيو في تصريحات نشرها موقع ديفنسا سنترال: من الظلم أن يرتاح برشلونة أكثر من فريقنا .. يجب على المسؤولين أن يتفهموا غضبنا.

5- برشلونة يصدم دي ليخت

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة مهتم بالتعاقد مع ماتياس دي ليخت ليكون ثاني لاعب يضمه من آياكس بعد النجاح في التعاقد مع زميله فرينكي دي يونج في يناير الماضي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى اهتمام يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد مع دي ليخت مؤخرًا ولكن برشلونة يثق في قدرته على حسم الصفقة لصالحه.

6- رد فعل لاعبي برشلونة بعد انتقادات كوتينيو

وتعادل برشلونة يوم أمس مع ريال مدريد بهدف لمثله في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب الكامب نو.

ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن لاعبي برشلونة حرصوا على دعم كوتينيو داخل غرف خلع الملابس بعد الانتقالات التي تلقها اللاعب خلال مباراة الكلاسيكو.

7- تشيلسي يرصد 100 مليون يورو للتعاقد مع نجم برشلونة

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن جماهير برشلونة تشعر بخيبة أمل كبيرة من مستوى نجم الفريق البرازيلي فيليب كوتينيو وذلك عقب التعادل في مباراة الأمس بين برشلونة وريال مدريد في الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وكشف موقع صحيفة ديلي ستار عن شعور جماهير برشلونة بالإحباط من مستوى كوتينيو مؤكدًا أن جماهير البلوجرانا فقدت ثقتها في النجم البرازيلي الذي لازال يكافح من أجل نشر سحره الكروي مع البارسا.

8- باريس سان جيرمان يقترب من خطف صفقة برشلونة

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تمسك توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان بفكرة التعاقد مع البرازيلي ويليان نجم تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن باريس سان جيرمان يواصل مراقبة ويليان البالغ من العمر 30 عامًا والمتبقى في عقده 18 شهرًا بعدما فشل في ضمه خلال الميركاتو الشتوي المنقضي.

9- سر طرد مدرب برشلونة أمام ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن سر طرد الحكم ماتيو لاهوز لمدرب حراس مرمي برشلونة خلال سير أحداث لقاء الكلاسيكو في ملعب الكامب نو.

وشهدت مباراة الكلاسيكو بين الغريمين برشلونة وريال مدريد واقعة مثيرة بطرد حارس مرمي فريق برشلونة بقرار من الحكم ماتيو لاهوز بناء على إشارة من الحكم الرابع خارج الخطوط.

10- مدافع برشلونة يقترب من مرحلة الكمال الكروي

أشادت تقارير صحفية إسبانية، بالأداء الرائع الذي قدمه الدولي الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة، خلال الكلاسيكو أمس الأربعاء، بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب كامب نو.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بيكيه، بعد تألقه اللافت في الكلاسيكو، صار يقترب من مرحلة الكمال الكروي.