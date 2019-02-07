رياضة | بمشاركة تريزيجيه.. قاسم باشا يسقط أمام آكهيسار سبور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة تريزيجيه.. قاسم باشا يسقط أمام آكهيسار سبور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي فريق قاسم باشا الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، هزيمة فادحة أمام نظيره بلدية آكهيسار سبور بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، في ذهاب ربع نهائي كأس تركيا.

وشارك "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي لقاسم باشا، وقدم أداء طيب رفقة زملائه لكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف، وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 80.

وحملت أهداف آكهيسار توقيع كل من، سوكول سيكاليشي "هدفين، وخوسوي بيسكويرا "ركلة جزاء"، في الدقائق 41، 51، 73، بينما جاء هدف قاسم باشا في الدقيقة 90 عبر اللاعب هاريس هاجرادينوفيتش.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 26 فبراير الجاري علي ملعب قاسم باشا.