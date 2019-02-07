رياضة | خاص.. تركي آل الشيخ يتناول العشاء بمنزل رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. تركي آل الشيخ يتناول العشاء بمنزل رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك استضافة المستشار تركي آل شيخ في منزل المستشار مرتضى منصور رئيس النادي.

حيث اتجه تركي آل الشيخ إلى منزل مرتضى منصور الآن.

وقام آل الشيخ بزيارة لنادي الزمالك مساء اليوم الخميس، تفقد خلالها مسجد النادي الجديد وبعض المنشآت في النادي وكان بصحبته مرتضى منصور وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وسيقوم طارق حامد وحازم إمام بالإنابة عن لاعبي الزمالك في عشاء تركي آل الشيخ ورئيس الزمالك.

فتتح المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز، المبني الاجتماعي الجديد في نادي الزمالك مساء اليوم.