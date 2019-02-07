رياضة | بمشاركة عبد الشافي.. الأهلي يهزم الحزم بصعوبة في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة عبد الشافي.. الأهلي يهزم الحزم بصعوبة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق أهلي جدة فوزاً صعباً على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدفين مساء اليوم الخميس ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الأهلي بهدف أول عن طريق عبد الفتاح عسيري بالدقيقة 9 ومن ثم تعادل الحزم من خلال جون باجوي بالدقيقة 14 قبل أن يعود الأهلي ويتقدم بهدف بالدقيقة 16 عن طريق لاعب الحزم بالخطأ في مرماه.

وجاء محمد الصيعري وتعادل للحزم خلال الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول ومن ثم يحرز دجانيني تفاريس هدف خلال الدقيقة 50 لصالح الأهلي ويقوم عمر السومة بتعزيز النتيجة لصالح فريقه في الدقيقة 94.

وبهذه النتيجة؛ يرفع فريق أهلي جدة رصيده للنقطة 36 في المركز الثالث بجدول ترتيب فرق مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بينما يتجمد رصيد الحزم عند النقطة 19 في المركز الثاني عشر.