رياضة | تركي آل الشيخ يقوم بحولة تفقدية للمنشآت الجديدة في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يقوم بحولة تفقدية للمنشآت الجديدة في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقوم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بجولة تفقدية للمنشآت الجديدة داخل نادي الزمالك.

وكان مسئولو الزمالك قد استقبلوا تركي آل الشيخ بالورود داخل مقر القلعة البيضاء فور وصوله.

وكان رئيس الزمالك قد أعلن عقد مؤتمر مشترك مع المستشار تركي آل الشيخ في مقر النادي الأبيض.

وصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، إلي مقر نادي الزمالك، بميت عقبة، وذلك خلال زيارته التى أعلن عنها مؤخرا للقلعة البيضاء.

وتم استقباله بالنشيد الوطني السعودي.

ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر الصحفي بعد قليل بالمبني الاجتماعي الجديد بمقر النادي.

دعم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، عبد القادر محمد صاحب محل الأدوات الرياضية بالإسكندرية بـ7 آلاف دولار.

وقال عبدالقادر في مقطع الفيديو الذي نشره تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تلقيت دعوة لحضور مباراة بيراميدز والداخلية ووالتقيت بالكابتن حسام البدري وبعد الجلسة تلقيت مبلغ دعم 7 الاف دولار".

وواصل: "الـ7 آلاف دولار منهم 3 آلاف دولار دعم للمحل و4 آلاف دولار تخصص لتصنيع تيشيرتات لنادي بيراميدز، وأعد المسئولين بتصنيع مجموعة جيدة من التيشيرتات بخامة محترمة وصناعة مصرية خالصة".