رياضة | قطار سوهاج يفقد بنى سويف نقطتين بالتعادل الإيجابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطار سوهاج يفقد بنى سويف نقطتين بالتعادل الإيجابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف مع نظيره سوهاج بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس على ملعب استاد بني سويف ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني.

بدأ بني سويف بتشكيل مكون من الحارس مصطفى أحمد عبد الستار، يا يا سانو، محروس محمود محروس، أحمد مصطفى، عبد الواحد عبد العزيز، حسام عيسى، معتز محروس، رضا محمد عبد العال، أحمد شحاته، كريم أشرف، ومحمد علي صادق.

فيما بدأ سوهاج المباراة بتشكيل مكون من بهاء صابر أحمد، ادهم عطيه، أحمد محمد إبراهيم، كمال أحمد البدوي، مصطفي علي، عبد الرحمن محيي، محمد ثروت، أيمن رضا، أحمد حجيً، مصطفي محمد محمود، واحمد سالم.

وبدأت المباراة بضغط شديد من قبل فريق بني سويف بحثًا عن الهدف، وتسابق لاعبو بني سويف في إهدار الفرص، وفي الدقيقة 27 سنحت فرصة لسوهاج أحرز منها هدف عن طريق مصطفى سمارة، ليحاول بعدها بني سويف ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم سوهاج بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني أستمر بني سويف في ضغطه وأسفر ذلك عن ضربة جزاء في الدقيقة 65 أحرز منها أحمد بندق هدف التعادل لبني سويف، ولكن تنتهي المباراة بالتعادل الايجابي ليتأخر بني سويف عن قطار أسوان بعد فوزه اليوم على الإعلاميين.

أدار المباراة حكم الساحة حسام الجلاد، ومساعداه أحمد الفار، وماجد المليحي، وحكم رابع أشرف سمير، وراقب الحكام حمدي سعد، وراقب اللقاء من لجنة المسابقات شوقي حلمي.

بذلك يرفع بني سويف رصيده إلى 34 نقطة بالمركز الثاني، بينما رفع سوهاج رصيده 22 نقطة بالمركز السابع.