شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. زيدان يجتمع مع مدرب ريال مدريد الجديد والان مع التفاصيل
الخليج 365- فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل عن اجتماع الفرنسي زين الدين زيدان مع الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي في لندن.
ذكر موقع ديفنسا سنترال الإسباني وفقاً لما نشرته صحيفة ذا صن الإنجليزية، أن زين الدين زيدان مدرب الريال السابق وديفيد بيكهام لاعب الريال السابق اجتمعوا يوم الثلاثاء الماضي مع موريسيو بوكيتينو.
واضاف الموقع، أن اجتماع زيدان وبيكهام مع مدرب توتنهام آثار شكوك كبيرة حول عملية التفاوض معه لتولي مهمة ريال مدريد في الموسم المقبل بدلاً من سولاري.
وتابع الموقع، أن الثلاثي غادر المطعم بشكل منفرد، حيث غادر في البداية بوكيتينو ثم بعدها غادر زيدان وبيكهام، وسط تكهنات كبيرة باقتراب بوكيتينو من تدريب الريال نظراً للعلاقة الجيدة للثنائي زيدان وبيكهام مع إدارة النادي الإسباني.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة.. زيدان يجتمع مع مدرب ريال مدريد الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.