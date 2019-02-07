شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعادل سلبيا مع المقاصة بالدوري المصري والان مع التفاصيل

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الإسماعيلي والمقاصة في اللقاء الي جمع بينهما في الجولة 21 في الدوري المصري الممتاز . فشل الفريقان في ترجمة الفرص التي اتيحت لهما لينتهي اللقاء سلبيا كما بدأ. ارتفع رصيد الاسماعيلي للنقطة 24 في المركز 10 بينما وصل رصيد المقاصة للنقطة 31 في المركز 5. الخليج 365-

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