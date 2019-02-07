شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يهاجم الاتحاد الإسباني بسبب برشلونة والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعرب بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في نادي ريال مدريد الإسباني عن استيائه من عدم تحقيق العدالة بين ناديه وبرشلونة بعد مباراة الكلاسيكو.

وقال بوتراجينيو في تصريحات نشرها موقع ديفنسا سنترال: من الظلم أن يرتاح برشلونة أكثر من فريقنا .. يجب على المسؤولين أن يتفهموا غضبنا.

واضاف بوتراجينيو: يجب على جميع المسؤولين في الاتحاد الإسباني أن يحققوا العدالة بين كافة الأندية .

يواجه ريال مدريد نظيره أتلتيكو يوم السبت المقبل فيما سيواجه برشلونة نظيره أتلتيك بيلباو يوم الاحد بعدها بـ24 ساعة.

الجدير بالذكر أن برشلونة تعادل مع ريال مدريد بهدف لمثله يوم أمس في الكامب نو بذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.