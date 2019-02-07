شكرا لقرائتكم خبر عن أحد يسحق الفيصلي برباعية في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

حقق فريق أُحد فوزاً عريضاً على ضيفه الفيصلي برباعية قاسية مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، اليوم الخميس، في الجولة الـ19 من الدوري السعودي.

أحرز أهداف الفتح محمد عيسى، وصقر عطيف، وأحمد جمعة، وأدولف تيكو في الدقائق 2، 48، 74، 76، فيما وقع حمدان الشمراني على هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 50.

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ورفع أحد رصيد النقاط إلى الرقم 12 في قاع ترتيب الدوري السعودي، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 24 في المركز الثامن، بعدما تكبد الهزيمة الثالثة توالياً.

