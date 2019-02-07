انت الان تتابع أحمد جمعة يسجل في فوز فريقه بالدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:١٨ م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد، فوزًا كبيرًا على نظيره الفيصلي، بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وشهد اللقاء تسجيل المهاجم المصري أحمد جمعة المعار من صفوف المصري البورسعيدي، تسجيل أول أهدافه مع فريقه الجديد، فيما استمر زميله مؤمن زكريا المعار من صفوف الأهلي على مقاعد بدلاء أحد طوال اللقاء دون أن يشارك، منذ انضمامه من المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

فريق أحد كان صاحب التقدم عن طريق محمد عطية، بعد تصويبة أحمد جمعة، التي تصدى لها الحارس، وتابعها عطية في الشباك بالدقيقة الثانية، وأضاف صقر عطيف الهدف الثاني لأحد في الدقيقة 47، وقلص الفيصلي الفارق في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع من الشوط الأول عن طريق حمدان الشمراني. وفي الدقيقة الثانية من بداية