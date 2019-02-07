انت الان تتابع الأهلي يدعو لاجتماع طارئ بسبب انتهاكات الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م
دعا محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أعضاء مجلس الإدارة لاجتماع طارئ يوم السبت المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرًا، لمناقشة الأزمة التي شهدها اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية، الذي عقد يوم أمس الأربعاء بمقر اتحاد الكرة في الجزيرة، حيث حضر خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، اجتماع الجبلاية مندوبًا عن محمود الخطيب رئيس النادي، قبل أن يغادره اعتراضًا على حضور رئيس الزمالك للجلسة، وقام الأخيرة بشن هجوم شديد على مرتجى ومجلس إدارة القلعة الحمراء.
ووفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي للأهلي فإن مجلس الأهلي سيتناول خلال الاجتماع وسائل الرد الشرعية والقانونية على التجاوزات لحفظ الحقوق الأدبية والفنية للنادي وقياداته وجماهيره. وشهد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية أزمة جديدة، بعد مغادرة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الجلسة التي
ووفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي للأهلي فإن مجلس الأهلي سيتناول خلال الاجتماع وسائل الرد الشرعية والقانونية على التجاوزات لحفظ الحقوق الأدبية والفنية للنادي وقياداته وجماهيره.
وشهد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية أزمة جديدة، بعد مغادرة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الجلسة التي حضرها نيابة عن محمود الخطيب رئيس النادي، اعتراضًا على حضور رئيس نادي الزمالك الجلسة الذي انعقد عصر أمس في مقر الجبلاية بالجزيرة مع الأندية.
واعترض خالد مرتجي على حضور رئيس الزمالك الاجتماع بدعوى أن الأخير تم إيقافه من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالشأن الرياضي، وحضوره الاجتماع يعد مخالفة.
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