انت الان تتابع رانييري عن مواجهة مانشستر يونايتد: مستعدون للقتال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٠٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ م
أكد كلاوديو رانييري المدير الفني لفريق فولهام، عن صعوبة مواجهة نظيره مانشستر يونايتد، والتي تقام بعد غد السبت، على ملعب ستاد كرافين كوتاج، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشيرًا إلى أن موقف فريقه في جدول الترتيب يحتاج إلى جنود يقاتلون حتى النهاية، حيث يحتل فولهام المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 17 نقطة، بفارق 5 نقاط عن كارديف سيتي صاحب المركز الثامن عشر، و6 نقاط عن هدرسفيلد الذي يحتل المركز الأخير.
وتحدث مدرب فولهام في تصريحات لإذاعة "بي بي سي" البريطانية، اليوم الخميس، قائلًا: "يجب علي أن أحفز كل اللاعبين، وأن نتحلى جميعا بالإيجابية، خاصة أن المباراة ستكون على ملعبنا ووسط جماهيرنا.. مستعدون للقتال من أجل حصد النقاط". وواصل المدرب الإيطالي حديثه، قائلًا: "نسعى لإلحاق الهزيمة الأولى لفريق مانشستر
وتحدث مدرب فولهام في تصريحات لإذاعة "بي بي سي" البريطانية، اليوم الخميس، قائلًا: "يجب علي أن أحفز كل اللاعبين، وأن نتحلى جميعا بالإيجابية، خاصة أن المباراة ستكون على ملعبنا ووسط جماهيرنا.. مستعدون للقتال من أجل حصد النقاط".
وواصل المدرب الإيطالي حديثه، قائلًا: "نسعى لإلحاق الهزيمة الأولى لفريق مانشستر يونايتد تحت قيادة جونار سولسكاير، لأن عاجلًا أم آجلًا سيخسر الشياطين الحمر، وأتمنى أن يكون ذلك أمامنا.. سولسكاير يستحق أن يكون الرجل الأول في اليونايتد في ظل النتائج التي قدمها مع الفريق".
واختتم رانييري قائلًا: "اليونايتد يركزون على مواجهتنا قبل لقاء باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويمتلكون الكثير من اللاعبين الجيدين القادرين على صنع الفارق في أي وقت، لذلك يجب علينا أن نظهر شخصية قوية في اللقاء".
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