شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مغلقة بين مجلس الزمالك وآل الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يعقد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية جلسة مغلقة مع مجلس إدارة نادي الزمالك وذلك عقب وصوله النادي اليوم الخميس.

ويحضر الجلسة المغلقة مع تركي آل الشيخ ومجلس الزمالك كل من: سليمان وهدان وإيهاب الخولي وصلاح حسب الله أعضاء مجلس النواب.

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