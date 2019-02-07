شكرا لقرائتكم خبر عن وصول تركي آل الشيخ إلى نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل إلى نادي الزمالك المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية وكان في استقباله مجلس إدارة القلعة البيضاء . وأكد ترك آل شيخ أن زيارته لنادي الزمالك اليوم الخميس ستكون بهدف لقاء رئيس نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية للقلعة البيضاء. وكان رئيس نادي الزمالك أعلن اليوم عن عقد مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار تركي آل الشيخ بالمبنى الاجتماعي الجديد بالنادي

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