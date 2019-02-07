شكرا لقرائتكم أحمد جمعة يسجل أول أهدافه بالدورى السعودى بانتصار أحد على الفيصلى 4-1.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد المهاجم المصرى أحمد جمعة فريقه أحد لتحقيق فوزا كبيرا على ضيفه فريق الفيصلى بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل أحمد جمعة أولى أهدافه مع فريقه بعد مشاركته أساسيا للمرة الأولى، بينما لم يشارك مؤمن زكريا فى المباراة، وبقى على مقاعد البدلاء.

سجل رباعية أحد فى المباراة محمد عطية، صقر عطيف، أحمد جمعة و أدولف تيكو فى الدقائق 2، 45، 47 و 76، بينما سجل هدف الفيصلى الوحيد حمدان الشمرانى فى الدقيقة 50، بينما أهدر لويس جوستافو ركلة جزاء للفيصلى فى الدقيقة 20.

بهذا الفوز رفع أحد رصيده إلى النقطة 12، ولكنه بقى فى المركز السادس عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي، الذى يتصدره فريق الهلال 43 نقطة.



أحد والفيصلى

الفيصلى وأحد