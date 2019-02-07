شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين تركي آل الشيخ ومجلس الزمالك في مكتب مرتضي منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس الزمالك، جلسة استقبال وترحيب للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم في مكتب مرتضي منصور رئيس النادي فور استقباله بالورود داخل مقر القلعة البيضاء. ويتواجد في الجلسة خلال الوقت الحالي مجلس الزمالك وأمير مرتضي المشرف العام علي الكرة للترحيب بالمستشار تركي آل الشيخ خلال زيارته لمقر نادي الزمالك. كان مرتضي منصور رئيس الزمالك قد أعلن عقد مؤتمر مشترك مع المستشار تركي آل الشيخ في مقر النادي الأبيض.

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