كاميرا سوبر كورة.. "وصلة هزار" بين أحمد فتحي وجلبيرتو في الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي، ذكريات الزمن الجميل مع زميله السابق في الفريق الأنجولي جلبيرتو، وذلك خلال زيارة الأخيرة لمران الأهلي، قبل مواجهة حرس الحدود المقرر لها غدًا الجمعة في السادسة مساء على ملعب السلام.
ودخل فتحي وجلبيرتو في وصلة هزار في مران الفريق على ملعب مختار التتش.
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