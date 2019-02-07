شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يصل الأهلي ويفتتح صالة الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة، من اجل افتتاح صالة الكارتية. وقام أشرف صبحي بافتتاح صالة الكارتية، في حضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، كما قام بمتابعة بعض عروض الكارتية للاعبي النادي الاحمر. وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على متابعة عرضٍ للاعبي الكاراتيه بالنادي على هامش افتتاح صالة الكاراتيه الجديدة بمقر الأهلي بالجزيرة. كما حرص الحضور من مجلس الإدارة، ووزير الشباب والرياضة، على متابعة عرض بدني وفني لبراعم لاعبي الكاراتيه بالنادي وعرض آخر لفرق ذوي الاحتياجات الخاصة. وكان افتتاح صالة الكاراتيه قد بدأ بآيات من الذكر الحكيم، قبل أن يشهد الحضور بعضًا من عروض الكاراتيه لفرق البراعم وذوي الاحتياجات الخاصة.

وزير الرياضة والخطيب

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يصل الأهلي ويفتتح صالة الكاراتيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.