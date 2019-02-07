شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول..تعادل سلبي بين المقاصة والإسماعيلى و تألق لحارس الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مصر المقاصة و الإسماعيلي بالتعادل السلبى فى اللقاء المقام بينهما، بإستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الـ 21 لمسابقة الدوري .

بدأت المباراة هجومية من قبل مصر المقاصة واستحوذ لاعبيه على منطقة الوسط لأكثر من دقيقة ، وينجح حارس الإسماعيلي محمد فوزي فى التصدي من أكثر من تسديده أخطرهم من ميدو جابر من ضربة حرة مباشرة .

وبعد مرور 15 دقيقة ينشط الإسماعيلى بعد تحركات من محمد صادق و كريم بامبو و يصلو أكثر من مرة للحارس أحمد عادل عبد المنعم الذى نجح فى التصدى لها.

وكان أخطر هجمات الإسماعيلى فى الدقيقة 27 انفراد من شيلونجو يمررها ضعيفة لبامبو المنفرد ينجح عادل فى الإمساك بها ليمنع هدف مؤكد.

وفى الدقيقة 28 يلغى الحكم طارق مجدي هدف للإسماعيلي لتسلل شيلونجو.

وفى الدقيقة 34 تتهيأ الكرة لصلاح عاشور داخل منطقة جزاء الإسماعيلي يشتتها بعيدا عن المرمى.

وفى الدقيقة 38 يتوغل جون أنطوي و يمر من مدافعي الإسماعيلي ويسددها " لب" يخرجها محمد فوزي حارس الإسماعيلي الذى يعد أحد نجوم الشوط الأول.

ويهدأ اللقاء فى الدقائق الأخيرة بين الفريقين لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى.

وضم تشكيل المقاصة : أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى

عاصم سعيد -أحمد مودي – خالد الشيخ – احمد محسن لخط الدفاع

أسامه جلال – صلاح ريكو – باولن فوافي – صلاح عاشور – ميدو جابر لخط الوسط ، جون أنطوى في الهجوم

وعلى دكة البدلاء : محمد كوكو حارس مرمى _طه عادل _ عصام صبحي - هاني سعيد _رجب عمران _محمد دسوقي _شيمليس بيكلي

بينما ضم تشكيل الإسماعيلي كلاً من

حراسة المرمى : محمد فوزى

خط الدفاع : طارق طه – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم

خط الوسط الدفاعى: محمود دونجا – محمود متولى

خط الوسط الهجومى : كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم .. شيلونجو

على مقاعد البدلاء :محمد مجدى – ريتشارد بافور – عماد حمدى – إبراهيم عبد الخالق – يحيى زايد – وجيه عبد الحكيم – أودا مارشال.