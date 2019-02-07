إبراهيم فايق يكشف حقيقة استقالة الخطيب من رئاسة الأهلي

كتب: ضياء السقا

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية تزعم تقديم محمود الخطيب استقالته من رئاسة مجلس إدارة الأهلي.

من جانبه نفى الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم برنامج "نمبر وان"، على فضائية النهار، استقالة الخطيب، وقال عبر صفحته بـ"تويتر": "‏كابتن محمود الخطيب يشهد الآن احتفالات افتتاح صالة الكاراتيه مع وزير الشباب والرياضة، ولا صحة لكل ما يقال كذبا عن استقالة الخطيب".

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قد دعا مجلس إدارته لاجتماع طارئ الرابعة بعد ظهر السبت المقبل.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي أن الاجتماع يأتي لمناقشة انتهاك اللوائح الذي جرى في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية، الأربعاء والرد على التجاوزات، وحفظ الحقوق الأدبية والفنية للنادي وقياداته وجماهيره.

جدير بالذكر أن خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي قد انسحب من اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية، اعتراضا على حضور رئيس الزمالك، كونه موقوفا من قبل الاتحاد الإفريقي عن ممارسة أي نشاط رياضي، وبالتالي حضوره الاجتماع غير قانوني.