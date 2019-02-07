إبراهيم فايق كتب- أحمد البادي: نفي الإعلامي إبراهيم فايق ما تردد عن أنباء استقالة محمود الخطيب من رئاسة النادي الأهلي. وكتب فايق على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "كابتن محمود الخطيب يشهد الآن احتفالات افتتاح صالة الكاراتيه مع وزير الشباب والرياضة.. لا صحة لكل ما يقال كذبا عن استقالته من مجلس الإدارة". الشباب والرياضة.. لا صحة لكل ما يقال كذبا عن استقالته من مجلس الإدارة". الجدير بالذكر أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي دعا لعقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة يوم السبت المقبل. وكان اتحاد الكرة قد دعا لعقد اجتماع بمقر الاتحاد اليوم لبحث مشاكل جدول الدوري والوصول لحلول حول بعض الموضوعات المهمة، ونشبت مشادة بين رئيس نادي الزمالك وخالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي خلال الاجتماع المنعقد بمقر اتحاد الكرة.

كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم فايق يكشف حقيقة استقالة محمود الخطيب من رئاسة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.