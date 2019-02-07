شاهد.. محمود الخطيب يتناول "الفطير" مع أعضاء الأهلي

محمود الخطيب يتناول الفطير مع أعضاء الأهلي كتب - محمد اللاهوني تناول محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الفطير والجبنة مع بعض أعضاء القلعة الحمراء القدامى في مقر القلعة الحمراء، اليوم الخميس. اليوم الخميس. وتواجد الخطيب مع بعض أعضاء مجلس الإدارة قبل بدء زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة ، وتناول الطعام معهم وسط أجواء ودية في القلعة الحمراء. ويفتتح وزير الرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومجلس إدارة الأهلي صالة الكاراتيه الجديدة. شاهد الفيديو..

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