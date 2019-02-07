رياضة | القسم الرابع.. قحافة يستضيف محلة حسن وسمنود مع السنطة في لقاء مرتقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القسم الرابع.. قحافة يستضيف محلة حسن وسمنود مع السنطة في لقاء مرتقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينطلق غدا الجمعة مواجهات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري القسم الرابع بمنطقة الغربية، والمقرر لها في تمام الثانية عصرا كالتالي:-

يستضيف استاد طنطا مواجهة بين فريق قحافة بقيادة "اينو" المدير الفني، صاحب المركز السابع برصيد 10 نقاط، ومحلة حسن الذي يقوده فنيا محمد مصطفي، والذي ينافس علي استعادة الصدارة، ويحتل المركز الثالث برصيد 19 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر، وشهد الدور الأول فوز محلة حسن علي قحافة بهدف نظيف.

ويحل السنطة بقيادة خالد أبو الفتوح، متصدر المجموعة ضيفا ثقيلا علي شباب سمنود تحت قيادة فنية جديدة، "محمود السولية" الذي أسندت له المهمة بعد أعتذار رجب الدمياطي عن الاستكمال في قيادة الفريق، ويأتي سمنود في المركز الخامس برصيد 14 نقطة، وحسمت نتيجة مباراة الدور الأول لصالح السنطة الذي فاز بهدف نظيف في مباراة مثيرة بين الفريقين.

ويواجه مركز شباب قطور بقيادة عزيز نبيل، صاحب المركز الرابع برصيد 17 نقطة، نظيره شباب الزيات الذي يأتي في مؤخرة ترتيب البطولة برصيد "4" نقاط تحت قيادة محمد عويضه المدير الفني، وكانت نتيجة الدور الأول فوز قطور علي شباب الزيات بهدفين مقابل هدف.

ترتيب المجموعة:

1- السنطة 23 نقطة

2- مركز شباب المحلة 19 نقطة

3-محلة حسن 19 نقطة

4- شباب قطور 17 نقطة

5- شباب سمنود 14 نقطة

6- محلة مرحوم 12 نقطة

7- قحافة 10 نقاط

8-شباب الزيات 4 نقاط