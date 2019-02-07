رياضة | فوز أسوان وديروط وتعادل سوهاج والتعدين في الممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز أسوان وديروط وتعادل سوهاج والتعدين في الممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مواجهات مجموعة الصعيد، والتي أقيمت بالجولة السابعة عشر، من دوري الممتاز "ب"، فوز ثمين ومثير، لفريق اسوان بقيادة مجدى عبد العاطي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على فريق الإعلاميبن.

تقدم اسوان بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول، سجلهما محمد الصباحى وسيلا بداره

وسجل هدف الإعلاميين محمد أسامه، وفي الشوط الثاني استطاع سيلا تسجيل الهدف الثالث لاسوان ثم سجل محمد زكي هدف الإعلاميين الثاني.

وتعادل فريق بنى سويف بقيادة محمد يوسف مع فريق سوهاج 1/1، في لقاء شهد تقدم الفريق السوهاجي بهدف في الشوط الأول عبر اللاعب مصطفى سماره في الدقيقة 27، وتعادل احمد بندق لبنى سويف من ضربة جزاء في الدقيقة 20 من الشوط الثاني.

وتغلب فريق المنيا على فريق طهطا بهدف سجله اللاعب حسام حسن في الدقيقة 14 من الشوط الأول، وحقق ديروط الفوز على حساب فريق الوليدية بهدف محمد رمضان في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

وتمكن فريق مركز شباب ناصر ملوي من تخطي عقبة فريق الألومنيوم، بهدف عبد الغني مغنى في الدقيقة 12 من الشوط الثاني.

وتعادل فريق النصر للتعدين مع فريق التحرير بأسوان 3/3 حيث تقدم التعدين في الشوط الأول بهدف، للاعب مصطفى جيان، وسهد الشوط الثاني، 5 أهداف إذ نجح عبدالرحمن عبدالفتاح، في إدراك التعادل بالدقيقة الثانية، نفس اللاعب الهدف الثاني للتحرير في الدقيقة العاشرة.

،ثم تعادل التعدين عن طريق مصطفى عبدالعظيم، من ركلة جزاء، وتمكن تحرير أسوان من التقدم طريق اللاعب أحمد عبدالرازق، ثم تعادل للتعدين فاروق خالد قبل ختام اللقاء.

ترتيب المجموعة الأولى

1- اسوان 41 نقطة

2- بنى سويف 34 نقطة

3- المنيا 29 نقطة

4- الإعلاميين 28 نقطة

5- التليفونات 28 نقطة

6- الألومنيوم 23 نقطة

7- ديروط 23 نقطة

8- سوهاج 22 نقطة

9- التعدين 21 نقطة

10-طهطا 18 نقطة

11- التحرير 17 نقطة

12- الفيوم 16 نقطة

13- الوليدية 10 نقاط

14- ناصر ملوي 10 نقاط