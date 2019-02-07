رياضة | برشلونة يقترب من ضم كريستيانو رونالدو الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقترب من ضم كريستيانو رونالدو الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة الإسباني يراقب جواو فيليكس جوهرة بنفيكا منذ فترة طويلة للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

ويقدم جواو فيليكس نجم بنفيكا آداء مميز في البرتغال ويتابعه برشلونة منذ فترة طويلة باعتباره واحد من اللاعبين الشباب الذين هم الأكثر تميزًا في الدوري البرتغالي.

ونوهت الصحيفة الإسبانية بأن فيليكس البالغ من العمر 19 عاماً والذي يطلق عليه كريستيانو رونالدو الجديد شارك في 12 مباراة وسجل 6 أهداف وقام بصنع 3 تمريرات في الدوري.

وأشارت موندو ديبورتيفو بأن فيليكس نال بالفعل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية ولكن برشلونة عرفه منذ عدة سنوات وهو أحد الأندية التي تتابعه عن كثب.