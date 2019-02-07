رياضة | بشرة سارة لجماهير الأهلي

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واصل ثلاثي النادي الأهلي أحمد فتحي ووليد أزارو ومروان محسن، اليوم الخميس، استكمال برنامجهم البدني للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي، وتجهيزهم للمباريات الرسمية المقبلة.

ويخضع ثلاثي المارد الأحمر لبرنامج بدني تحت إشراف أليخاندرو، مخطط الأحمال، ويقتربون من العودة إلى التواجد مع الفريق خلال التدريبات الجماعية، بعدما قطعوا شوطًا كبيرًا في التدريب البدني.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد أعلن عن اقتراب عودة الثلاثي للمشاركة الجماعية بعد تحسن حالتهم بشكل كبير فى الفترة الماضية.

يستعد النادي الأهلى لخوض المباراة المقبلة ضد حرس الحدود والتي ستقام غدًا فى إطار مواجهات الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.