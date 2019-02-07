رياضة | 4 أندية تنتظر مورينيو.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 أندية تنتظر مورينيو.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن ملامح مستقبل المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو الذي ينتظر العودة للتدريب من جديد منذ إقالته من مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير إيفان زازاروني مدير صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر :" مورينيو يتواجد حاليا في لندن وبالنسبة لمستقبله فإنه محسوم بين ثلاث جهات، ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ".

واختتم زازاروني حديثه قائلاً :" أما الخيار الأخير فهو العودة لتدريب إنتر ميلان الذي يحب مورينيو أن يحافظ معه على الذكريات الجيدة التي جمعتهما سابقا".