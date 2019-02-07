رياضة | المباريات التي سيغيب عنها نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المباريات التي سيغيب عنها نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن مدة غياب لاعبه ماركوس يورينتي بعد الإصابة التي تعرض لها يوم أمس في موقعة الكلاسيكو أمام برشلونة بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن يورينتي بعد خضوعه للفحص الطبي تبين تعرضه للإصابة على مستوي عضلات الفخذ الإيسر وبالتحديد إصابة من الدرجة الثانية في المقرب من ساقه اليسرى وسيغيب لمة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.

واشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيغيب عن مباراة أتلتكيو وجيرونا وليفانتي في الدوري وأياكس في دوري الأبطال وبرشلونة في العودة بالكاس وأياكس في العودة بدوري الابطال.

واذا استمر مدة غيابه سيكون خارج مباريات الدوري ضد بلد الوليد وسيلتا فيجو.