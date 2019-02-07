رياضة | حلمي طولان يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلمي طولان يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة وادى دجلة، بالدوري العام.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالآتي:-

محمود الزنفلي ، والهانى سليمان، ومحمود رزق، وولاس سيلفا، ومحمود شعبان ، ومحمد أنور، ومحمود بازوكا، والسيد سالم، وصبرى رحيل، وهشام صلاح، وكريم الديب، وأحمد توفيق، وأحمد نبيل مانجا، ونور السيد، وخالد الغندور، وأحمد داوود، وعمار حمدى، ورزاق سيسيه ، وكريم ممدوح، وتونى سيلفا، وخالد قمر ، وتشوكا ، وجدو.