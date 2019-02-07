انت الان تتابع الإنتاج الحربي يفوز على الجونة في مباراة مثيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م

في مباراة مثيرة، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني مختار مختار، فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة، الذي يقوده المدير الفني حمادة صدقي، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الجونة، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز (2018-2019)، ليرفع العجلات الحربية رصيده إلى 31 نقطة، ويرتقي إلى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الجونة عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.

المباراة جاءت مثيرة منذ الدقيقة الأولى، بعدما تقدم الإنتاج الحربي بهدف عن طريق جيمس تيدي، الذي استقبل تمريرة غنام محمد داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة قوية داخل شباك عمر رضوان، وفي الدقيقة 19 أضاف محمود كابونجا هدفا ثانيا للضيوف، بعد عرضية متقنة من أحمد شديد قناوي، استقبلها برأسية صاروخية من على حدود