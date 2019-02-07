انت الان تتابع رسميًا.. الخليفي عضوًا في اللجنة التنفيذية لـ«يويفا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م

أعلنت شبكة «بي إن سبورتس» القطرية، اليوم الخميس، انتخاب ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عضوًا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، خلال الفترة المقبلة، بعد انضمامه لمنظمة الأندية الأوروبية، والمعنية بالحفاظ على حقوق الأندية ومكتسباتها، وبذلك سيحل القطري صاحب الـ45 عامًا محل المدير التنفيذي السابق لأرسنال إيفان إزيديس، الذي أصبح غير مؤهل لهذا المنصب منذ الشهر الماضي عندما انتقل إلى ميلان، كون النوادي الإيطالية ممثلة بالفعل من قبل رئيس يوفنتوس أندريا أنيللي، الذي يحتل منصب الرئيس.

وأعلنت منظمة الأندية الأوروبية، في وقت سابق، أن مجلس إدارتها انتخب القطري ناصر الخليفي، ليكون أحد أعضائه في لجنة وضع السياسات، ممثلاً للأندية الفرنسية، علمًا بأن الخليفي يشغل مناصب عدة، فإضافة إلى رئاسته مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان، هو رئيس للاتحاد القطري للتنس والإسكواش، فضلاً عن رئاسته مجلس إدارة