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السيناريو "المجنون" يسيطر على فلورنتينو بيريز

يخطط رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز إلى تعزيز كتيبة "الأبيض الملكي" بأسماء كروية وازنة في فترة الانتقالات الصيفية. بيريز لن يتردد في فتح خزائنه من أجل تحقيق سيناريو "مجنون" يسيطر على تفكيره منذ عدة شهور.

يتوقع أن ينزل ريال مدريد بكل ثقله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تطعيم كتيبة الفريق بأسماء كروية وازنة، تساعد "الميرنغي" على مواصلة اعتلاء منصة التتويج المحلية والقارية نهاية كل موسم.

وبين الفينة والأخرى، تطرح تقارير صحفية عدة أسماء مرشحة للانتقال إلى سفينة "الأبيض الملكي"، إذ يأتي على رأس القائمة نجم تشيلسي الأول إيدين هازارد والنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، فضلاً عن "الجوهرة" الفرنسية كيليان مبابي.

وأوضح موقع "لو 10 سبورت" أن إيدين هازارد أصبح قريباً للغاية من الانتقال إلى ريال مدريد في الميركاتو القادم، وأضاف الموقع الفرنسي أن الحصول على خدمات النجم البلجيكي لن يكون بالأمر الهين، في ظل رغبة تشيلسي الحصول على مقابل مالي كبير للتخلي عنه.

وأفاد نفس المصدر أن رئيس "الأبيض الملكي" فلورنتينو بيريز لن يتردد في فتح خزائن الفريق، من أجل الحصول على نجم آخر كبير، وأردف أن بيريز يحلم بالحصول على خدمات نيمار دا سيلفا أو كيليان مبابي.

وتابع المصدر أن فلورنتينو بيريز، يواجه مهمة صعبة للغاية من أجل إقناع رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي بالتخلي عن خدمات نيمار أو مبابي، حيث يعول رئيس نادي العاصمة الفرنسية كثيراً على مبابي ونيمار بهدف التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي يضعها باريس سان جيرمان منذ سنوات على رأس قائمة أهدافه.

وسيحاول بيريز الاستفادة من علاقته الجيدة، التي تربطه مع رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، زيادة على استغلال رغبة كل من نيمار ومبابي في تغيير الأجواء قريباً، والانتقال إلى فريق أوروبي كبير يساعدهما على التتويج بالكرة الذهبية.

من جهة أخرى، ذكرت تقارير صحفية متطابقة أن خروج ريال مدريد خاوي الوفاض هذا الموسم، سيعني بنسبة كبيرة رحيل عدة أسماء كروية كبيرة على غرار مارسيلو وبنزيما وبيل...، وقدوم أسماء أخرى تعطي دماء جديدة للفريق.