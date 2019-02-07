شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي مشترك بين تركي آل الشيخ ورئيس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الزمالك عن عقد مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس النادي وتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز.



وقرر الزمالك أن يبدأ المؤتمر الصحفي في الثامنة من مساء اليوم الخميس بالمبنى الاجتماعي الجديد بمقر النادي.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن منذ أيام عن نيته زيارة نادي الزمالك أحد يومي الخميس أو الجمعة.



ويلعب الزمالك أمام النجوم يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري، بينما يلعب بيراميدز يوم الخميس 14 فبراير أمام سموحة.