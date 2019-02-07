سيد عبدالحفيظ: مباراة حرس الحدود ستقام علي استاد السلام

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مباراة الفريق أمام حرس الحدود سَتُقام على ستاد السلام.

وأضاف عبد الحفيظ من خلال تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، أن المباراة ستقام على ستاد السلام وأن الحديث عن نقل المواجهة لأي ملعب أخر غير صحيح.

وكانت هناك حالة من الجدل خلال الأيام الماضية حول مكان المباراة، قبل أن يحسم عبد الحفيظ الأمور.

وسيواجه الأهلي حرس الحدود يوم الجمعة لحساب الجولة 21 من عمر الدوري الممتاز.

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