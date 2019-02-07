بوشروان: الاتحاد سيتجاوز الخطر ويحقق كأس الملك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

أبدى المغربي المخضرم هشام بوشروان تفاؤله بتجاوز فريق الاتحاد الأول لكرة القدم كبوته الحالية، والخروج من مناطق الخطر بسلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيرا إلى أن فريقه الأسبق قادر على تحقيق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بالنسخة الحالية.

وقال بوشروان في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي «إنه اشتاق لجماهير نادي الاتحاد التي قضى معها أجمل أيام حياته الكروية»، واعدا بزيارة النادي في الفترة المقبلة.

وأضاف «أنا متابع جيد للدوري السعودي ولفريق الاتحاد تحديدا الذي قدم أداء جيدا في مواجهة الوحدة الأخيرة، وأنا متفائل بتحسن مستوى ونتائج الفريق في الجولات المقبلة، بعد الانتدابات الشتوية والإضافات الجيدة التي أحدثتها إدارة النادي، والتي ستنعكس إيجابا على نتائج ومستويات الفريق، فيما تبقى له من مباريات الدوري السعودي».

واستطرد بوشروان «الدوري صعب ولكن الاتحاد قادر على تجاوز المنطقة المكهربة وبإمكانه تحقيق بطولة كأس الملك هذا الموسم».

يذكر أن بوشروان سبق وأن خاض تجربة احترافية مع نادي النصر السعودي بعام 2004، قبل أن ينتقل لنادي الاتحاد ولعبه له خلال 2008 - 2010، وحقق معه عددا من البطولات.