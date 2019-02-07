الهلال يسعى لتعزيز صدارته بـ «الباطن» وثأرية بين الفيحاء والاتفاق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج، خالد الفهد - الرياض، المجمعة

يأمل الهلال في تعزيز صدارته والابتعاد بـ6 نقاط عن منافسه التقليدي النصر، عندما يلتقي الباطن اليوم، في حين يحشد الفيحاء كل قوته الضاربة من أجل الثأر لهزيمته الكاسحة خلال الدور الأول أمام الاتفاق في اللقاء الذي يستضيفه على أرضه، ساعيا إلى استغلال الظروف التي يمر بها الفريق الشرقي، خلال الجولة الـ19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الباطن والهلال

20:15

يدخل الهلال المتصدر بـ «43 نقطة» اللقاء، وهو قادم من فوز كبير على حساب الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة الاثنين على استاد جامعة الملك سعود، ويأمل تحقيق فوزه الـ14 بعد أن تعادل في أربع، وتلقى هزيمة واحدة.

ويتقدم البرازيلي أدواردو الهداف التاريخي لأجانب الهلال الزعيم في مواجهة اليوم، التي يحشد خلالها الفريق نجومه الكبار، فيما يقدم الباطن مستويات متأرجحة في الدوري حتى الآن، حيث خسر أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، واستطاع الفريق أن يحتل المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.

الفيحاء والاتفاق

15:45

يستضيف الفيحاء نظيره الاتفاق بمدينة المجمعة الرياضية بعد أن ألغى عقد مدربه الصربي موسلين وبقيادة المدرب الجديد الجزائري بن زكر، ويسعى صاحب الأرض الفيحاء إلى تعويض النتائج غير المرضية لمحبيه والابتعاد عن المؤخرة، حيث خسر من القادسية آخر جولة ولديه 15 نقطة، وفي المركز الـ14.

في المقابل يدخل الاتفاق اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 26 نقطة وخسر آخر لقاء من أحد، ويريد التعويض والقفز إلى المراكز المتقدمة، يبرز من الفيحاء الخيبري وشفيع، ويغيب اسبير لنيله البطاقة الثالثة، بينما يبرز من الاتفاق الكويكبي والعكايشي.