موعد مباراة الأهلى و حرس الحدود يوم الجمعة 8 / 2 / 2019 و القنوات الناقلة

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جدة - عمرو شويل تقام فى السادسة مساء الجمعة الموافق 8 / 2 / 2019 مباراة الأهلى و حرس الحدود ضمن المباريات المؤجلة من الجولة 21 في الدوري المصري الممتاز. ترتيب الأهلى فى جدول الدوري قبل مواجهة حرس الحدود يحتل النادى الأهلى المركز الثالث فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 33 نقطة قبل مواجهة الحدود على ستاد بتروسبورت فى الجولة الـ21 من الدوري. جمع النادى الأهلى نقاطه بعد أن خاض 16 لقاء ويتبقى له 4 مباريات مؤجلة حقق الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 مباريات وخسر مثلهما واستقبلت شباكه 12 هدفا بينما سجل 25 هدفا. ترتيب حرس الحدود قبل مواجهة الأهلى يحتل نادى الحدود المركز العاشر برصيد 24 نقطة جمعهم فى 20 مباراة بعد الفوز فى 6 و التعادل فى مثلهم و الهزيمة فى 8 مباريات أحرز هجوم الحرس 21 هدف بينما استقبل شباكه 24 هدفا. موعد مباراة الأهلى و حرس الحدود ستقام مباراة الأهلى و حرس الحدود فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة باستاد بتروسبورت التشكيل المتوقع لمباراة الأهلى و حرس الحدود يعاني الأهلي في الفترة الأخيرة من عدد من الغيابات في صفوفه بداعي الإصابة مثل، مروان محسن، أحمد فتحي، محمد نجيب، محمد محمود، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، ولن يفتقد الشياطين الحُمر أي لاعب آخر بداعي الإيقاف. محمد الشناوي علي معلول - سعد سمير - محمد هاني - كريم نيدفيد حسام عاشور - عمرو السولية حسين الشحات - ناصر ماهر - جيرالدو جونيور أجايي بينما من المتوقع ان يخوض الحرس بالتشكيل المتوقع كالتالى: أحمد السعدني محمد طارق - أحمد الشيخ - محمد عبد الفتاح - محمد الشبيني مصطفى جمال - إيدو موسيس - خالد سامي - بوزاس فاسيليوس أحمد فليكس - إبراهيم عدب الخالق - عبد الله جمعة أماديا رينيه القنوات الناقله لمباراة مباراة الأهلى و حرس الحدود ستذاع مباراة الأهلى و حرس الحدود على قنوات اون تى فى سبورت ، والنيل الارضية و الفضائية. ويعول الجهاز الفنى للأهلى الكثير على مباراة الحدود من أجل مواصله نغمة الانتصارات، خاصة أنها أمام فريق يجيد اللعب أمام الكبار .

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