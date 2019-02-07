شكرا لقرائتكم هل يستقيل الخطيب في اجتماع الأهلي الطارئ بعد يومين؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قائمة ترندات موقع التغريدات القصيرة تويتر بعد اعلان النادي عن اجتماع طارىء السبت المقبل لمناقشة الموقف القانوني لحضور رئيس الزمالك مرتضى منصور لاجتماع اتحاد الكرة والأندية رغم ايقافه من الاتحاد الأفريقي.

وجاء ترند "استقالة الخطيب" في مقدمة الأكثر تفاعلاً على تويتر، في ضوء حالة الترقب التي صاحبت الإعلان عن الاجتماع الطارئ للأهلي.

وتترقب الجماهير موقف ادارة الأهلي والقرارات التي سيخرج عنها الاجتماع المقبل، في ظل حالة الشك بتهديد المجلس الأحمر بتقديم استقالته اعتراضاً على دعوة رئيس الزمالك لاجتماع الجبلاية رغم إيقافه.

وكان اتحاد الكرة قد دعا الأندية للمشاركة في اجتماع أمس الأربعاء للخروج بحلول لأزمة مؤجلات الدوري المصري وخصوصًا مباريات النادي الأهلي.

وفور وصول مرتضى منصور للاجتماع غادر خالد مرتجي ممثل ألأهلي اتحاد الكرة مما استفز رئيس الزمالك ووجه له بعض العبارات كان منها :"أنا ما يشرفنيش أقعد معاك".

وقال مرتضى منصور في تصريحات مصوره أمس أنه تلقى دعوة ودية من هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة لحضور الاجتماع للاستفادة من اقتراحاته والخروج من الأزمة بحلول ترضي جميع الأطراف.

في المقابل خرج ترند أخر على تويتر يدعم الخطيب في موقفه مع الاعتراض على حضور مرتضى منصور لاجتماع اتحاد الكرة، بعنوان "معانا الخطيب ندوس الكل".